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Общество17 ноября 2021 13:07

«Это совсем не страшно»: как ижевский бизнес может помочь взрослым с ментальными нарушениями

Поговорили об инклюзивных мастерских в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск»
Источник:kp.ru
Две женщины организовали кулинарные инклюзивные мастер-классы. Фото: архив КП

Две женщины организовали кулинарные инклюзивные мастер-классы. Фото: архив КП

12 000 людей с ментальными нарушениями живут в Ижевске. Многим тяжело приготовить обычный завтрак. Но мир не без добрых людей! Две женщины организовали кулинарные инклюзивные мастер-классы.

Как бизнес может помочь ребятам, почему предпринимателям не стоит бояться и почему нужно как можно больше открывать инклюзивные студии?

Рассказывают руководитель Ассоциации родителей детей инвалидов Удмуртской Республики, куратор проекта «Инклюзивная кухня «Да! Могу!» Елена Мухаметдинова, и руководитель кулинарной студии «Вилка» Нина Булдакова.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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