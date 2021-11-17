«Это совсем не страшно»: как ижевский бизнес может помочь взрослым с ментальными нарушениями

Две женщины организовали кулинарные инклюзивные мастер-классы. Фото: архив КП

12 000 людей с ментальными нарушениями живут в Ижевске. Многим тяжело приготовить обычный завтрак. Но мир не без добрых людей! Две женщины организовали кулинарные инклюзивные мастер-классы.

Как бизнес может помочь ребятам, почему предпринимателям не стоит бояться и почему нужно как можно больше открывать инклюзивные студии?

Рассказывают руководитель Ассоциации родителей детей инвалидов Удмуртской Республики, куратор проекта «Инклюзивная кухня «Да! Могу!» Елена Мухаметдинова, и руководитель кулинарной студии «Вилка» Нина Булдакова.

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