Гороскоп на 18 ноября для ижевчан: Овнов ждет беспокойное утро, а Львам стоит пройтись по магазинам

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Вас ожидает довольно беспокойный день. Особенно нервным будет утро. Звезды советуют держать себя в руках и не принимать близко к сердце мелкие неурядицы.

ТЕЛЕЦ

Вас посетит вдохновение невиданной силы. Идеальный день для творческой самореализации.

БЛИЗНЕЦЫ

Спешка сегодня ни к чему. Подойдите к решению проблем основательно и взвешенно. Весьма вероятны неожиданные встречи.

РАК

Вам покажется, что трудности уже позади, но ни в коем случае не расслабляйтесь. Поверьте, все самое сложное (и интересное) еще впереди.

ЛЕВ

Идеальный день для шопинга. Обновите свой гардероб – приобретенные сегодня вещи будут долго служить вам довольно долго.

ДЕВА

Откажитесь от дальних поездок. Звезды крайне рекомендуют сидеть дома и не высовываться.

ВЕСЫ

Вам стоит поторопиться, иначе вы не никак не успеете за стремительно меняющимися обстоятельствами. Вероятны значительные успехи на личном фронте.

СКОРПИОН

Исключительно благоприятный день в финансовом отношении. В остальном день мало чем вам запомнится.

СТРЕЛЕЦ

Вы гиперактивны и поразительно продуктивны. К вечеру на вас навалится дикая усталость, но вы будете полностью удовлетворены итогами дня.

КОЗЕРОГ

Сегодня вы исключительно терпеливы и великодушны. Эти качества обязательно вам помогут.

ВОДОЛЕЙ

Избегайте конфликтов - выйти из них победителем не получится, даже будь вы тысячу раз правы.

РЫБЫ

Вероятны положительные перемены в семье. Первая половина рабочего дня будет не самой благоприятной, но вы справитесь.

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