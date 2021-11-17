Гороскоп на 18 ноября для ижевчан: Овнов ждет беспокойное утро, а Львам стоит пройтись по магазинам

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pixabay.com
ОВЕН
Вас ожидает довольно беспокойный день. Особенно нервным будет утро. Звезды советуют держать себя в руках и не принимать близко к сердце мелкие неурядицы.
ТЕЛЕЦ
Вас посетит вдохновение невиданной силы. Идеальный день для творческой самореализации.
БЛИЗНЕЦЫ
Спешка сегодня ни к чему. Подойдите к решению проблем основательно и взвешенно. Весьма вероятны неожиданные встречи.
РАК
Вам покажется, что трудности уже позади, но ни в коем случае не расслабляйтесь. Поверьте, все самое сложное (и интересное) еще впереди.
ЛЕВ
Идеальный день для шопинга. Обновите свой гардероб – приобретенные сегодня вещи будут долго служить вам довольно долго.
ДЕВА
Откажитесь от дальних поездок. Звезды крайне рекомендуют сидеть дома и не высовываться.
ВЕСЫ
Вам стоит поторопиться, иначе вы не никак не успеете за стремительно меняющимися обстоятельствами. Вероятны значительные успехи на личном фронте.
СКОРПИОН
Исключительно благоприятный день в финансовом отношении. В остальном день мало чем вам запомнится.
СТРЕЛЕЦ
Вы гиперактивны и поразительно продуктивны. К вечеру на вас навалится дикая усталость, но вы будете полностью удовлетворены итогами дня.
КОЗЕРОГ
Сегодня вы исключительно терпеливы и великодушны. Эти качества обязательно вам помогут.
ВОДОЛЕЙ
Избегайте конфликтов - выйти из них победителем не получится, даже будь вы тысячу раз правы.
РЫБЫ
Вероятны положительные перемены в семье. Первая половина рабочего дня будет не самой благоприятной, но вы справитесь.
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