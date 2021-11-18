Крали из супермаркетов: трое ранее судимых жителя Ижевска могут снова оказаться за решеткой

Трое жителя Ижевска задержаны за кражу из супермаркетов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Трое жителей Ижевска 1987, 1995 и 1999 года рождения обвиняются в краже алкогольной и табачной продукции. Пресс-служба УМВД России по Ижевску сообщает, что все преступления совершены в период с августа по сентябрь 2021 года в ночное время суток. Злоумышленники взламывали входные двери в супермаркеты и похищали алкогольную и табачную продукцию для собственного употребления. На период следствия было принято решение заключить обвиняемых под стражу.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 50 000 рублей без учета материального ущерба, причиненного в результате порчи входных групп.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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