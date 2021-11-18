Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 191 ижевчанина. Фото: Амир Закиров

По данным на утро 18 ноября в Удмуртии выявили 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Фото: оперштаб Удмуртии

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск — 33 310 (+191 по отношению к утру 17 ноября)

Глазов — 3 121 (+35)

Воткинский район — 1 060 (+30)

Завьяловский район — 2 621 (+29)

Увинский район — 2 494 (+29)

Якшур-Бодьинский район — 874 (+15)

Юкаменский район — 560 (+8)

Камбарский район — 678 (+7)

Киясовский район — 453 (+6)

Глазовский район — 597 (+6)

Шарканский район — 1 177 (+5)

Воткинск — 3 744 (+4)

Сарапул — 2 627 (+4)

Кезский район — 439 (+3)

Балезинский район — 1 185 (+3)

Сюмсинский район — 819 (+2)

Малопургинский район — 765 (+2)

Можга — 3 498

Игринский район — 1 826

Можгинский район — 1 017

Алнашский район — 961

Сарапульский район — 693

Селтинский район — 665

Вавожский район — 642

Кизнерский район — 638

Красногорский район — 552

Дебесский район — 477

Граховский район — 466

Каракулинский район — 462

Ярский район — 456

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