Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 191 ижевчанина. Фото: Амир Закиров
По данным на утро 18 ноября в Удмуртии выявили 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Фото: оперштаб Удмуртии
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск — 33 310 (+191 по отношению к утру 17 ноября)
Глазов — 3 121 (+35)
Воткинский район — 1 060 (+30)
Завьяловский район — 2 621 (+29)
Увинский район — 2 494 (+29)
Якшур-Бодьинский район — 874 (+15)
Юкаменский район — 560 (+8)
Камбарский район — 678 (+7)
Киясовский район — 453 (+6)
Глазовский район — 597 (+6)
Шарканский район — 1 177 (+5)
Воткинск — 3 744 (+4)
Сарапул — 2 627 (+4)
Кезский район — 439 (+3)
Балезинский район — 1 185 (+3)
Сюмсинский район — 819 (+2)
Малопургинский район — 765 (+2)
Можга — 3 498
Игринский район — 1 826
Можгинский район — 1 017
Алнашский район — 961
Сарапульский район — 693
Селтинский район — 665
Вавожский район — 642
Кизнерский район — 638
Красногорский район — 552
Дебесский район — 477
Граховский район — 466
Каракулинский район — 462
Ярский район — 456
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Игра на гитаре и строительство машины Голдберга: как проходят занятия у ижевских «Лесных котов»
Трехлетнего ребенка-инвалида в Удмуртии обеспечат зарубежным лекарством после вмешательства прокуратуры