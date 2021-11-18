Гороскоп на 19 ноября для ижевчан: Девам стоит спуститься с небес на землю, а Тельцов ожидает неприятный сюрприз на работе

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: unsplash.com
ОВЕН
Не бойтесь экспериментировать. В целом день довольно благоприятный, единственное исключение – финансовая сфера.
ТЕЛЕЦ
На работе вас ждет неприятный сюрприз. Звезды рекомендуют не скрывать своего раздражения и прямо сказать окружающим, что вы о них думаете.
БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на то, что с утра покажется, что на вас взвалили непосильную ношу, вы многое успеете. Звезды советуют потратить вечер на родных и близких людей.
РАК
Не сдавайтесь на полпути. Поверьте, у вас достаточно сил, чтобы с успехом завершить начатое.
ЛЕВ
Исключительно благоприятный день в финансовом отношении. Не поддавайтесь на лесть окружающих – сегодня ее будет много.
ДЕВА
Высок риск окончательно замечтаться и упустить из виду очень важную вещь. Звезды рекомендуют вовремя одергивать себя и спускаться с небес на землю.
ВЕСЫ
Сегодня вы как никогда трезво оцениваете свои способности и не беретесь за заведомо проигрышные дела. Ясный ум и холодный расчет – вот составляющие вашего сегодняшнего успеха.
СКОРПИОН
Интуиция вам не врет – рисковать сегодня и правда не стоит. День, когда от одной маленькой ошибки может развалиться вообще все.
СТРЕЛЕЦ
Будьте аккуратны во всем, что касается денег. А вот на личном фронте все будет просто великолепно.
КОЗЕРОГ
Пока другие раздумывают, вы действуете, и сегодня это обязательно приведет к успеху. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье.
ВОДОЛЕЙ
Сегодня вы удивительно многозадачны. Только не перегорите, выполняя по нескольку дел сразу.
РЫБЫ
Звезды советуют меньше доверять малознакомым людям. В целом вас ожидает максимально спокойный и тихий денек.
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