Гороскоп на 19 ноября для ижевчан: Девам стоит спуститься с небес на землю, а Тельцов ожидает неприятный сюрприз на работе

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Не бойтесь экспериментировать. В целом день довольно благоприятный, единственное исключение – финансовая сфера.

ТЕЛЕЦ

На работе вас ждет неприятный сюрприз. Звезды рекомендуют не скрывать своего раздражения и прямо сказать окружающим, что вы о них думаете.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на то, что с утра покажется, что на вас взвалили непосильную ношу, вы многое успеете. Звезды советуют потратить вечер на родных и близких людей.

РАК

Не сдавайтесь на полпути. Поверьте, у вас достаточно сил, чтобы с успехом завершить начатое.

ЛЕВ

Исключительно благоприятный день в финансовом отношении. Не поддавайтесь на лесть окружающих – сегодня ее будет много.

ДЕВА

Высок риск окончательно замечтаться и упустить из виду очень важную вещь. Звезды рекомендуют вовремя одергивать себя и спускаться с небес на землю.

ВЕСЫ

Сегодня вы как никогда трезво оцениваете свои способности и не беретесь за заведомо проигрышные дела. Ясный ум и холодный расчет – вот составляющие вашего сегодняшнего успеха.

СКОРПИОН

Интуиция вам не врет – рисковать сегодня и правда не стоит. День, когда от одной маленькой ошибки может развалиться вообще все.

СТРЕЛЕЦ

Будьте аккуратны во всем, что касается денег. А вот на личном фронте все будет просто великолепно.

КОЗЕРОГ

Пока другие раздумывают, вы действуете, и сегодня это обязательно приведет к успеху. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы удивительно многозадачны. Только не перегорите, выполняя по нескольку дел сразу.

РЫБЫ

Звезды советуют меньше доверять малознакомым людям. В целом вас ожидает максимально спокойный и тихий денек.

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