Всероссийский флешмоб в поддержку олимпийской сборной по хоккею пройдет в Ижевске

Михаил Смагин основал хоккей на валенках, настольный хоккей, а теперь и устраивает Всероссийский флешмоб по дворовому хоккею. Фото: архив КП

В хоккей играют все! Даже без коньков, даже дети, даже пожилые. Это доказал гость сегодняшнего подкаста «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Михаил Смагин основал хоккей на валенках, настольный хоккей, а теперь и устраивает Всероссийский флешмоб по дворовому хоккею.

Что дальше? Европа? Подробности о флешмобе, как принять участие и какие планы — в новом выпуске.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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