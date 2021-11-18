Несколько домов загорелись на улице Васнецова в Ижевске

Сообщение о пожаре поступило в 17:30. Фото: pixabay.com

Сразу четыре дома загорелись на улице Васнецова в Ижевске. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы. По их словам, дома загорелись одновременно.

Информации о пострадавших нет.

Сообщается, что постройки находятся на территории СНТ «Строитель-5». В это время года жильцов там мало, в связи с чем возгорание заметили не сразу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии «Комсомолке» уточнили, что загорелись только два дома, оба неэксплуатируемые.

Сообщение о пожаре поступило в 17:30. Ликвидация открытого горения была объявлена в 17:53.

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