«Путь к звезде»: у жителей Удмуртии есть уникальная возможность заявить о своих вокальных способностях

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Любишь и умеешь петь? Готов рассказать об этом на всю страну? Тогда запиши песню, сними клип и заявись с ним на рождественскую музыкальную премию «Путь к звезде».

Событие всероссийского масштаба пройдет в рамках фестивального проекта «MILLENIUM STAR» (МИЛЛЕНИУМ СТАР), который реализуют творческое объединение «АССтудия» совместно с межрегиональной общественной организацией «СОЮЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДОНБАССА».

«Участие в нашей премии совершенно бесплатное, - подчеркнул директор всероссийского фестивального проекта «MILLENIUM STAR» (МИЛЛЕНИУМ СТАР) Сергей Штепа. – Нет ограничений ни по возрасту, ни по уровню мастерства. Для многих талантливых людей - это реальный шанс заявить о себе на всю страну и возможно, наша премия станет для кого-то стартовой площадкой в мир шоу-бизнеса».

Всех участников разделят на 7 номинаций:

- дети в возрасте от 3 до 7 лет;

- от 7 до 12 лет;

- от 12 до 17 лет;

- от 18 до 60+ лет;

- профессионалы;

- дети с ограниченными возможностями;

- взрослые люди – инвалиды.

Кроме этого, приз получит клип, набравший наибольшее количество голосов среди зрителей. Победителю вручается денежная премия и оригинальная статуэтка музыкальной премии.

Кстати, судьи вправе определить не одного, а двух победителей в номинации. В состав звездного жюри входят: актрисы Татьяна Ларина и Виктория Герасимова, актер Виталий Абдулов, кинорежиссер и сценарист Валерий Кудинов, лауреат Международных джазовых конкурсов Алексей Лисицын и кинорежиссер Аркадий Черниенко.

Главный приз – 100 тысяч рублей достанется исполнителю, набравшему максимальное количество лайков в голосовании, которое пройдет во время онлайн-трансляции гала-концерта фестиваля. Главное событие проекта состоится 9 января 2022 года в Ижевске.

Важно! Свою награду получит каждый участник музыкальной премии: диплом Министерства культуры Удмуртской республики, призы и подарки от спонсоров, а также возможность льготного или бесплатного участия в следующих грандиозных фестивалях проекта «MILLENIUM STAR» (МИЛЛЕНИУМ СТАР). В общем, без подарков и внимания не останется ни один участник!

Очень хотели бы поучаствовать в музыкальной премии, но пока не получается? Не переживайте. Летом 2022 года пройдет второй этап всероссийского проекта, так что время на подготовку песни и клипа у вас будет.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

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