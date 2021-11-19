Гороскоп на 20 ноября для ижевчан: Близнецы решат давнюю проблему, а Львам будет тяжело общаться с окружающими

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: unsplash.com
ОВЕН
День тяжело сложно назвать успешным, однако и плохим он тоже не будет. Звезды намекают, что вы ударитесь в философские размышления.
ТЕЛЕЦ
Вам стоит четко распланировать свой день и неукоснительно следовать плану. В этом случае у вас получится все и даже чуть больше.
БЛИЗНЕЦЫ
Проблема, тревожившая вас все последние дни, наконец уйдет, и вы сможете вздохнуть полной грудью.
РАК
Не оставляйте важные дела на вечер – лучше покончите с ними до обеда. Именно этот период будет максимально продуктивным во всех отношениях.
ЛЕВ
Сегодня вам будет тяжело общаться с окружающими – причем тематика и повод не имеют значения. Попробуйте контролировать свою агрессию – вполне вероятно, это поможет.
ДЕВА
Вас ожидают поразительные успехи на личном фронте. Хороший день для занятий спортом.
ВЕСЫ
Вы ставите перед собой невыполнимые задачи, в скором времени это может привести вас к психологической нестабильности. Попробуйте разбить большие задачи на несколько маленьких.
СКОРПИОН
Довольно сумбурный день. К вечеру вы поймаете себя на мысли, что не помните событий, который произошли с утра – настолько их будет много.
СТРЕЛЕЦ
Слушайте свою интуицию, особенно в амурных делах. Вероятны неожиданные презенты от незнакомых людей.
КОЗЕРОГ
Спокойнее отнеситесь к своим неудачам и сделайте из них правильные выводы. День идеально подходит для путешествий и дальних поездок.
ВОДОЛЕЙ
Уделите время своей семье. Несмотря на огромное количество отвлекающих факторов, при должном желании у вас получится.
РЫБЫ
День довольно эмоциональный, причем утром негативные эмоции будут преобладать над позитивными. Звезды советуют как следует отдохнуть - и желательно, чтобы этот отдых был разнообразным.
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