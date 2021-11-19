Гороскоп на 20 ноября для ижевчан: Близнецы решат давнюю проблему, а Львам будет тяжело общаться с окружающими

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: unsplash.com

ОВЕН

День тяжело сложно назвать успешным, однако и плохим он тоже не будет. Звезды намекают, что вы ударитесь в философские размышления.

ТЕЛЕЦ

Вам стоит четко распланировать свой день и неукоснительно следовать плану. В этом случае у вас получится все и даже чуть больше.

БЛИЗНЕЦЫ

Проблема, тревожившая вас все последние дни, наконец уйдет, и вы сможете вздохнуть полной грудью.

РАК

Не оставляйте важные дела на вечер – лучше покончите с ними до обеда. Именно этот период будет максимально продуктивным во всех отношениях.

ЛЕВ

Сегодня вам будет тяжело общаться с окружающими – причем тематика и повод не имеют значения. Попробуйте контролировать свою агрессию – вполне вероятно, это поможет.

ДЕВА

Вас ожидают поразительные успехи на личном фронте. Хороший день для занятий спортом.

ВЕСЫ

Вы ставите перед собой невыполнимые задачи, в скором времени это может привести вас к психологической нестабильности. Попробуйте разбить большие задачи на несколько маленьких.

СКОРПИОН

Довольно сумбурный день. К вечеру вы поймаете себя на мысли, что не помните событий, который произошли с утра – настолько их будет много.

СТРЕЛЕЦ

Слушайте свою интуицию, особенно в амурных делах. Вероятны неожиданные презенты от незнакомых людей.

КОЗЕРОГ

Спокойнее отнеситесь к своим неудачам и сделайте из них правильные выводы. День идеально подходит для путешествий и дальних поездок.

ВОДОЛЕЙ

Уделите время своей семье. Несмотря на огромное количество отвлекающих факторов, при должном желании у вас получится.

РЫБЫ

День довольно эмоциональный, причем утром негативные эмоции будут преобладать над позитивными. Звезды советуют как следует отдохнуть - и желательно, чтобы этот отдых был разнообразным.

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