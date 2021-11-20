Гороскоп на 21 ноября для ижевчан: Ракам стоит провести выходной в кругу семьи, а Рыбы столкнутся с завистью окружающих

Что ждет ижевчан в воскресенье? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Звезды советуют не расстраиваться из-за мелочей и хорошенько отдохнуть.

ТЕЛЕЦ

Беспокойный день, особенно первая его половина. Не беритесь за дела, в успехе которых уверены не полностью.

БЛИЗНЕЦЫ

Не торопитесь с серьезными решениями. Во второй половине дня вас ожидает встреча с таинственным незнакомцем.

РАК

Звезды рекомендуют провести воскресенье в кругу семьи. Также сегодня не стоит особенно напрягаться.

ЛЕВ

Непростой день, состоящий из разного рода неприятных совпадений. Звезды советуют составить план и неукоснительно ему следовать.

ДЕВА

Сосредоточиться на чем-то одном будет непросто. Отложите дальние поездки на пару дней.

ВЕСЫ

Прекрасный день. Особенно хорошо все будет в финансовом отношении. Во второй половине дня вероятна встреча с человеком, с которым вы уже довольно давно не общались..

СКОРПИОН

Вы решите несколько очень важных задач. Воздержитесь от походов в магазин - ничего хорошего вас там не ждет.

СТРЕЛЕЦ

Есть высокая вероятность найти единомышленника в каком-то важном деле, который бескорыстно поможет вам завершить начатое до конца.

КОЗЕРОГ

Сегодня вы креативны и легки на подъем. Люди будут к вам тянуться, однако стоит фильтровать круг общения.

ВОДОЛЕЙ

Не спешите. Сегодня как раз тот день, когда лучше затаиться и подождать.

РЫБЫ

не обращайте внимания на чужую критику. Сегодня вас критикуют по двум причинам - зависть и непонимание.

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