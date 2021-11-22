Как «Новый дом» в Удмуртии внедряет эффективные инструменты организации рабочих мест

Фото: ООО «Новый дом»

Компания «Новый дом», специализирующаяся на производстве лакокрасочных материалов, к национальному проекту «Производительность труда» присоединилась в 2019 году. С тех пор на предприятии много чего изменилось, хотя изначально сотрудники предприятия с непониманием отнеслись к нововведениям.

Фото: ООО «Новый дом»

Однако некоторое время спустя они в корне изменили свое мнение о внедряемой на предприятии системе 5С (метод организации рабочего места), которая направлена на эффективную организацию рабочего пространства.

Фото: ООО «Новый дом»

Система основана на нескольких важных принципах, которые внедряются поэтапно: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. И это больше, чем инструкции, это часть идеологии бережного отношения к себе и своему рабочему окружению, а еще экономия временных и финансовых затрат на производство продукции.

Фото: ООО «Новый дом»

«Рабочие места сотрудников с внедрением системы буквально преобразились», – рассказала эксперт по повышению производительности ООО «Новый дом» Надежда Яскова. – «Наши работники заинтересовались процессом и сами стали вносить рационализаторские предложения, которые помогают сделать их работу безопаснее и эффективнее».

Немалую роль в процессе вовлеченности сыграл и соревновательный дух, когда руководство компании объявило смотр-конкурс на лучшее внедрение системы 5S. В настоящее время два участка уже дошли до пятого заключительного этапа внедрения системы, остальные осваивают четвертый. Все положительные изменения в компании отметили побывавшие на лакокрасочном производстве эксперты РЦК Удмуртии и представители ООО «Авангард».

«Особенно приятно видеть правильное понимание третьего шага «Содержи в чистоте». В компании понимают, что это не столько постоянная уборка рабочих мест, сколько создание комфортных условий для работы. Сотрудники РЦК Выражают благодарность компании OOO «Новый дом» за популяризацию инструментов бережливого производства среди участников Национального проекта «Производительность труда» и желают дальнейшего совершенствования», - отметили гости.

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