Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 184 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным регионального оперштаба, на утро 22 ноября коронавирусом заболели еще 375 жителей Удмуртии. 289 человек выздоровели, их выписали и 14 человек скончались. В числе заболевших 31 ребенок и 82 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб Удмуртии
Ижевск — 33 914 (+184 по отношению к утру 21 ноября)
Каракулинский район —505 (+22)
Глазов — 3 182 (+19)
Якшур-Бодьинский район — 908 (+15)
Камбарский район — 701 (+14)
Завьяловский район — 2 679 (+12)
Увинский район — 2 539 (+11)
Селтинский район — 680 (+11)
Граховский район — 476 (+10)
Игринский район — 1 882 (+9)
Алнашский район — 976 (+8)
Вавожский район — 663 (+8)
Сарапул — 2 653 (+7)
Кизнерский район — 656 (+7)
Можга — 3 531 (+6)
Можгинский район — 1 059 (+6)
Глазовский район — 603(+5)
Сюмсинский район — 843 (+5)
Балезинский район — 1 202 (+5)
Ярский район — 469 (+4)
Кезский район — 455 (+3)
Юкаменский район — 571 (+2)
Малопургинский район — 812 (+1)
Сарапульский район — 697 (+1)
Воткинск — 3 782
Шарканский район — 1 187
Воткинский район — 1 073
Красногорский район — 563
Дебесский район — 489
Киясовский район — 460
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