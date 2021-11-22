Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 184 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба, на утро 22 ноября коронавирусом заболели еще 375 жителей Удмуртии. 289 человек выздоровели, их выписали и 14 человек скончались. В числе заболевших 31 ребенок и 82 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб Удмуртии

Ижевск — 33 914 (+184 по отношению к утру 21 ноября)

Каракулинский район —505 (+22)

Глазов — 3 182 (+19)

Якшур-Бодьинский район — 908 (+15)

Камбарский район — 701 (+14)

Завьяловский район — 2 679 (+12)

Увинский район — 2 539 (+11)

Селтинский район — 680 (+11)

Граховский район — 476 (+10)

Игринский район — 1 882 (+9)

Алнашский район — 976 (+8)

Вавожский район — 663 (+8)

Сарапул — 2 653 (+7)

Кизнерский район — 656 (+7)

Можга — 3 531 (+6)

Можгинский район — 1 059 (+6)

Глазовский район — 603(+5)

Сюмсинский район — 843 (+5)

Балезинский район — 1 202 (+5)

Ярский район — 469 (+4)

Кезский район — 455 (+3)

Юкаменский район — 571 (+2)

Малопургинский район — 812 (+1)

Сарапульский район — 697 (+1)

Воткинск — 3 782

Шарканский район — 1 187

Воткинский район — 1 073

Красногорский район — 563

Дебесский район — 489

Киясовский район — 460

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