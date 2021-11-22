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Общество22 ноября 2021 12:30

Прославиться и выиграть 100 тысяч рублей: всероссийская музыкальная премия пройдет в Ижевске

Поговорили об условиях участия, звездном жюри и призах в эфире радио «КП-Ижевск»
Источник:kp.ru
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Директор проекта «Путь к звезде» Сергей Штепа. Фото: архив КП

Директор проекта «Путь к звезде» Сергей Штепа. Фото: архив КП

Кто может принять участие во Всероссийской рождественской премии? Какие требования к участникам, как будут выбирать победителя и кто из звездных гостей войдет в состав жюри?

На все вопросы ответил директор проекта «Путь к звезде» Сергей Штепа.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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