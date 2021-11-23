Житель Кировской области может отправиться в колонию на 12 лет за развратную переписку с девочкой из Удмуртии

Установлено, что обвиняемый отправлял потерпевшим непристойные фотографии. Фото: pixabay.com

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Кировской области, студента одного из техникумов Можги. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, его обвиняют по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц).

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь пользователем одной из социальных сетей, создал страницу под вымышленным именем. В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года он знакомился с этой страницы с девочками, не достигшими 16-летнего возраста, вступал с ними в переписку на сексуальные темы, отправлял непристойные фотоизображения», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования было также установлено, что от действий молодого человека пострадали три девочки в возрасте 14-15 лет - жительницы Удмуртии и других российских регионов.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Молодой человек полностью признал свою вину, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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