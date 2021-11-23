Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 185 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 23 ноября коронавирусом заболели еще 370 жителей Удмуртии. 322 человек выздоровели, их выписали. 14 человек скончались. В числе заболевших 20 детей и 63 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: Оперштаб УР

Ижевск — 34 099 (+185 по отношению к утру 22 ноября)

Сарапул — 2 677 (+24)

Воткинск — 3 799 (+17)

Глазов — 3 198 (+16)

Можга — 3 544 (+13)

Увинский район — 2 551 (+12)

Малопургинский район — 823 (+11)

Игринский район — 1 892 (+10)

Кезский район — 465 (+10)

Балезинский район — 1 210 (+8)

Завьяловский район — 2 687 (+8)

Воткинский район — 1 080 (+7)

Вавожский район — 669 (+6)

Сюмсинский район — 848 (+5)

Шарканский район — 1 192 (+5)

Дебесский район — 493 (+4)

Каракулинский район — 509 (+4)

Можгинский район — 1 063 (+4)

Ярский район — 472 (+3)

Алнашский район — 979 (+3)

Селтинский район — 683 (+3)

Кизнерский район — 659 (+3)

Глазовский район — 605 (+2)

Юкаменский район — 573 (+2)

Сарапульский район — 699 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 910 (+2)

Красногорский район — 564 (+1)

Камбарский район — 701

Граховский район — 476

Киясовский район — 460

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