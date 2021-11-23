Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 185 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 23 ноября коронавирусом заболели еще 370 жителей Удмуртии. 322 человек выздоровели, их выписали. 14 человек скончались. В числе заболевших 20 детей и 63 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: Оперштаб УР
Ижевск — 34 099 (+185 по отношению к утру 22 ноября)
Сарапул — 2 677 (+24)
Воткинск — 3 799 (+17)
Глазов — 3 198 (+16)
Можга — 3 544 (+13)
Увинский район — 2 551 (+12)
Малопургинский район — 823 (+11)
Игринский район — 1 892 (+10)
Кезский район — 465 (+10)
Балезинский район — 1 210 (+8)
Завьяловский район — 2 687 (+8)
Воткинский район — 1 080 (+7)
Вавожский район — 669 (+6)
Сюмсинский район — 848 (+5)
Шарканский район — 1 192 (+5)
Дебесский район — 493 (+4)
Каракулинский район — 509 (+4)
Можгинский район — 1 063 (+4)
Ярский район — 472 (+3)
Алнашский район — 979 (+3)
Селтинский район — 683 (+3)
Кизнерский район — 659 (+3)
Глазовский район — 605 (+2)
Юкаменский район — 573 (+2)
Сарапульский район — 699 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 910 (+2)
Красногорский район — 564 (+1)
Камбарский район — 701
Граховский район — 476
Киясовский район — 460
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