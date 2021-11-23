Как справиться со стрессом и к чему приводит тревожность: отвечает ижевский психолог

Гештальт-терапевт Нелли Якубова. Фото: архив КП

«Либо спорт, либо секс»: как справиться со стрессом? Может ли стресс в обычной жизни быть полезным и как? Что считается нормальным стрессом, а когда уже пора обратиться к специалисту? К чему может привести постоянное напряжение? И как такие состояния провоцируют эмоциональное выгорание?

Действенными упражнениями поделилась гештальт-терапевт Нелли Якубова в новом выпуске «Коммьюнити 107.6» на радио «КП» — Ижевск.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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