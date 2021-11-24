По факту жестокого обращения с учениками гимназии в Удмуртии возбуждено уголовное дело

Ранее Александр Бречалов сообщил о проверке фактов жестокого обращения с учениками данной гимназии. Фото: vk.com/krasnogim

В Удмуртии по результатам прокурорской проверки по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних на педагога МАОУ «Красногорская гимназия» возбудили уголовное дело (статья 156 УК РФ). Об это сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что учитель МАОУ «Красногорская гимназия» ненадлежащим образом исполняла обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, что сопровождалось с жестоким обращением с последним», — говорится в сообщении.

Часом ранее о начале доследственной проверки информации о избиении детей в гимназии объявил региональный СК. В сообщении пресс-службы Следственного комитета фигурирует статья 117 УК РФ (истязание).

Напомним, сегодня, 24 ноября, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о проверке фактов жестокого обращения с учениками данной гимназии. По предварительным данным, пострадали шесть ребят из начальной школы. Предположительно, педагог регулярно применяла телесные наказания. Сейчас ее отстранили от работы, учебный процесс продолжается с другим учителем.

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