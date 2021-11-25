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Общество25 ноября 2021 2:35

Гололедица и умеренный снег ожидаются в Ижевске 25 ноября

Прогноз погоды на день
Алена Михайлова
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25 ноября в Ижевске ожидается небольшое потепление. Фото: Pixabay.com

25 ноября в Ижевске ожидается небольшое потепление. Фото: Pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 25 ноября. Синоптики Удмуртского гидрометцентра прогнозируют, что этот день будет немного теплее – до -4°…-6 °С против вчерашних -10 °С.

Жителей столицы Удмуртии ожидают умеренные осадки в виде снега. Ветер южный, 3-11 м/с.

На дорогах Удмуртии местами гололедица и снежный накат. Автомобилистов просят быть внимательнее.

Желаем отличного дня!

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