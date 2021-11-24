Главную елку Ижевска начали устанавливать на Центральной площади

На Центральной площади Ижевска начали устанавливать новогоднюю елку. Фото: Анастасия Захарова

На Центральной площади Ижевска начали устанавливать главную новогоднюю елку города. Об этом сообщил журналист «Комсомолки», который прогуливался после трудового дня по городу.

«Уже видно основание и часть каркаса новогодней елки. Напомню, ранее власти города сообщали о том, что ее монтаж начнется в начале декабря, а праздничную иллюминацию включат 1 декабря», – дополнил журналист.

Первую новогоднюю елку Ижевска начали монтировать 8 ноября, а зажгли 12. Фото: Игорь Бобров

В администрации также пояснили, что монтаж ледового городка начнется, как только лед достигнет нужной толщины. Он разместится на верхней площадке Центральной площади.

Кстати! Первая новогодняя елка в 2021-2022 году появилась 12 ноября у ТЦ «Мой Порт» на перекрестке улиц Удмуртская – Кирова. Пора писать письма Деду Морозу и другим зимним волшебникам!

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