Провал на мосту через улицу Карла Маркса в Ижевске устранили

Провал на мосту в центре Ижевска устранен. Фото: Анастасия Захарова

Вечером 24 ноября журналист «Комсомолки» обратила внимание, что провал на мосту через улицу Карла Маркса в Ижевске ликвидирован. Теперь там стало безопасно.

Напомним, недавно на этом месте был немаленький провал, и там легко можно было упасть. Его не могли убрать с начала ноября. По словам администрации города, причиной этого стала «некорректная совместная работа конструкций нового покрытия Центральной площади и конструкций пешеходного моста через ул. К. Маркса».

Как выглядел провал под снегом 19 ноября. Фото: Анастасия Захарова

Недавно после ремонта открыли часть эспланады.

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