Более 500 доз вакцины «Спутник Лайт» поступили в Удмуртию для вакцинации иностранных граждан

Иностранные граждане могут платно привиться от коронавируса в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртию поступила партия вакцины «Спутник Лайт» для вакцинации иностранных граждан, у которых нет российских документов. Всего 500 доз. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в «Инстаграм».

«Запас вакцины для иностранных граждан будет обязательно пополняться, если она окажется востребованной. Данные о вакцинации иностранцев вносятся в федеральный регистр, после чего в МФЦ можно получить соответствующий бумажный сертификат с QR-кодом, который будет активирован через 21 день после прививки», – уточнила вице-премьер.

Как отметила Эльвира Пинчук, вакцинация для иностранных граждан будет платной. Ее стоимость – 1300 рублей. Поставить ее можно в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ул. Труда, 17а, с 08:00 до 15:00, телефон: +7(3412)21-09-56).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- По факту жестокого обращения с учениками гимназии в Удмуртии возбуждено уголовное дело

- Полив водкой и прожарка почвы: опытные цветоводы из Ижевска поделились секретами ухода за комнатными растениями