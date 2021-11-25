Новая партия вакцин от коронавируса поступила в Удмуртию

В ближайшее время вакцины распределят по поликлиникам Удмуртии
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В Удмуртию поступила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук на своей странице в «Инстаграм».
«Общий запас вакцин от коронавируса в Удмуртии составляет более 188 тысяч доз. Прививайтесь и будьте здоровы!», – написала вице-премьер.
В числе поступивших вакцин:
- партия «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), 16800 доз;
- партия «Ковивак», 4950 доз.
В ближайшее время вакцины будут распределены по поликлиникам Удмуртии.
Кроме того, в республику привезли партию «Спутник Лайт» для вакцинации иностранных граждан, у которых нет российских документов. Всего 500 доз, стоимость – 1300 рублей.
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