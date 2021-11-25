Новая партия вакцин от коронавируса поступила в Удмуртию

В ближайшее время вакцины распределят по поликлиникам Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртию поступила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук на своей странице в «Инстаграм».

«Общий запас вакцин от коронавируса в Удмуртии составляет более 188 тысяч доз. Прививайтесь и будьте здоровы!», – написала вице-премьер.

В числе поступивших вакцин:

- партия «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), 16800 доз;

- партия «Ковивак», 4950 доз.

В ближайшее время вакцины будут распределены по поликлиникам Удмуртии.

Кроме того, в республику привезли партию «Спутник Лайт» для вакцинации иностранных граждан, у которых нет российских документов. Всего 500 доз, стоимость – 1300 рублей.

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