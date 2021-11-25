«В виде бреда ревности»: убийцу бывшей сожительницы в Ижевске признали невменяемым и отправили в психбольницу

В конце июня следователи рассказали «Комсомолке» подробности данного уголовного дела. Фото: Амир Закиров

Суд в Ижевске постановил отправить на принудительное лечение 56-летнего горожанина, убившего свою бывшую сожительницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Мужчина совершил преступления, предусмотренные частью 1 статьи 119 УК РФ (три эпизода угрозы убийством) и частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В конце июня следователи рассказали «Комсомолке» подробности данного уголовного дела.

«Как установлено следствием и судом, мужчина трижды угрожал убийством своей бывшей сожительнице - 44-летней жительнице г. Ижевска: дважды он поджидал ее в подъезде по месту жительства, а также угрожал убийством, когда она зашла проведать его мать - бабушку их общего ребенка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне психического расстройства в виде бреда ревности, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, мужчина приставлял лезвие ножа к горлу потерпевшей и высказывал в ее адрес угрозы убийством», – говорится в сообщении ведомства.

Утром 7 марта текущего года мужчина, находившийся в невменяемом состоянии вследствие психического расстройства, проследил за женщиной, которая возвращалась домой после работы, догнал и несколько раз ударил ее ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

Личность преступника была установлена в кратчайшие сроки, его задержали. Было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены все необходимые судэкспертизы.

Постановлением суда мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар.

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