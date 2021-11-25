Актер из Ижевска Сергей Гилев стал «прорывом года» по версии журнала «ОК!»

Фото: Сергей Гилев на премии журнала ОК! Фото: ok-magazine.ru

Уроженец Ижевска, актер Сергей Гилев получил премию журнала «ОК!» «Больше чем звезды» в номинации «Прорыв года». Об этом она сообщил накануне, 24 ноября, в своем инстаграме.

«Я вышел на сцену и сказал, что уже знаком с половиной зала. Поэтому и не волновался я — все свои. А потом мы еще должны были вручать приз зрительских симпатий, а я ненадолго вышел из зала и опоздал на сцену, а приз-то вручали Александру (актеру Александру Петрову – прим. Ред.). Но я все равно пошел на сцену. <…> А потом я поздоровался со всеми остальными и поговорил о чем-то. Потом все сделали общее фото на сцене и вечеринка закончилась», - написал Сергей (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Ред.).

Фото: @gilevgilev

После всего вышеописанного актерская компания решила сходить в бар, однако заведение было уже закрыто.

Фото: @housedari

«Поэтому все вышли на улицу, взяли такси и поехали по домам. Перед домом я зашел в магазин, купил булочку и воду. У меня все хорошо, не волнуйтесь. Приз в кармане. Я окей», — поделился Гилев.

Фото: @housedari

В этом году премия приурочена к 15-летию журнала. Торжественная церемония вручения прошла в Four Seasons Hotel Moscow. Впервые премию вручали в ноябре 2016 года, это своеобразная дань уважения героям, которые часто появляются на страницах издания: актерам, музыкантам, режиссерам, спортсменам. Победителей выбирали читатели.

Напомним, Сергей Гилев - бывший ведущий ижевского радио «Адам» (104,7 ФМ, 12+). Он стал широко известен в 2020 году, после выхода сериала «Чики» (18+). В октябре 2020 года его номинировали на премию GQ (ДжиКью) в номинации «Человек года». Он также снимался в остросюжетном сериале «Хрустальный» (18+), сериале по роману Алексея Иванова «Пищеблок» (18+), сериалах «Пассажиры» (18+) и «Контакт» (18+).

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