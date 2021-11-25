Сугробы и лед на тротуарах: 10 фотографий заснеженного Ижевска

За минувшие выходные дни в Удмуртии выпало от 10 до 40% месячной нормы осадков. Фото: Амир Закиров

20 и 21 ноября в столицу Удмуртии пришли обильные снегопады. Назвать их неожиданными нельзя – синоптики предупреждали, что они могут быть сильнейшими за последние 73 года, а городские власти заранее отчитались, что снегоуборочная техника готова выехать на улицы. Однако уже в субботу жители стали жаловаться (в том числе и главе республики Александру Бречалову) на заснеженные нечищенные тротуары и лед на обочинах дорог.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

По данным регионального Гидрометцентра, за два дня дня в Удмуртии выпало до 40% месячной нормы осадков, а снежный покров на некоторых метеостанциях увеличился до 10-15 см.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Власти Ижевска ежедневно отчитываются об уборке улиц. В выходные, когда снегопады были самыми интенсивными, на улицы вывели до 74 единиц снегоуборочной техники, а к 24 ноября цифра выросла до 87 единиц.

Фото: Амир Закиров

Интересно, что еще в октябре градоначальник Олег Бекметьев рассказал, что к началу сезона будут готовы 270 машин.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

За передвижением техники можно следить в онлайн-режиме.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В пресс-службе городской администрации отмечают, что в первую очередь идет очитка улиц, по которым курсирует общественный транспорт, крупных магистралей, остановок транспорта и пешеходных переходов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

5 необычных музеев Ижевска, которые можно посетить всей семьей

«В виде бреда ревности»: убийцу бывшей сожительницы в Ижевске признали невменяемым и отправили в психбольницу