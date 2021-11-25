Сугробы и лед на тротуарах: 10 фотографий заснеженного Ижевска

За минувшие выходные дни в Удмуртии выпало от 10 до 40% месячной нормы осадков. Фото: Амир Закиров
20 и 21 ноября в столицу Удмуртии пришли обильные снегопады. Назвать их неожиданными нельзя – синоптики предупреждали, что они могут быть сильнейшими за последние 73 года, а городские власти заранее отчитались, что снегоуборочная техника готова выехать на улицы. Однако уже в субботу жители стали жаловаться (в том числе и главе республики Александру Бречалову) на заснеженные нечищенные тротуары и лед на обочинах дорог.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
По данным регионального Гидрометцентра, за два дня дня в Удмуртии выпало до 40% месячной нормы осадков, а снежный покров на некоторых метеостанциях увеличился до 10-15 см.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Власти Ижевска ежедневно отчитываются об уборке улиц. В выходные, когда снегопады были самыми интенсивными, на улицы вывели до 74 единиц снегоуборочной техники, а к 24 ноября цифра выросла до 87 единиц.
Фото: Амир Закиров
Интересно, что еще в октябре градоначальник Олег Бекметьев рассказал, что к началу сезона будут готовы 270 машин.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
За передвижением техники можно следить в онлайн-режиме.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
В пресс-службе городской администрации отмечают, что в первую очередь идет очитка улиц, по которым курсирует общественный транспорт, крупных магистралей, остановок транспорта и пешеходных переходов.
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