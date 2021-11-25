Накипело! Почему так плохо убирают снег, зачем повысят плату за проезд в Ижевске и кто должен делать уроки с ребенком?

У ижевчан накипело! Фото: pexels.com
У ижевчан накипело! Когда уже начнут чистить дороги от снега? Кто будет убирать кашу с тротуаров после использования реагента? Почему жители против QR-кодов в общественном транспорте и что слушатели радио «Комсомольская правда – Ижевск» думают о повышении цены на проезд?
Рассказать о том, что вас бесит, можно каждый четверг в 14:03 на 107.6 FM (12+). Телефон прямого эфира 94-50-94, Viber 8-912-007-08-06.
Послушать и скачать подкаст можно по ссылке.
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