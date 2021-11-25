Гороскоп на 26 ноября 2021 года: Близнецов ждут приятные знакомства, а Девам придется научиться сдерживать свои эмоции

Что ждет наших читателей в пятницу? Фото: pexels.com

ОВЕН

Начало дня порадует хорошими новостями, да и в целом день будет довольно позитивным. В решении проблем лучше всего полагаться на простые и проверенные инструменты.

ТЕЛЕЦ

Спланируйте свой день и неукоснительно следуйте плану. Звезды советуют не терять самообладания в стрессовых ситуациях.

БЛИЗНЕЦЫ

Весьма вероятны необычные встречи и приятные знакомства. Не бойтесь рисковать.

РАК

В амурных делах вас ждут сплошные разочарования. Во всем остальном день относительно неплохой.

ЛЕВ

Плодотворный день. На работе все будет просто отлично. Дома возможны мелкие конфликты на бытовой почве.

ДЕВА

День потребует от вас умения сдерживать эмоции и держать себя в руках. В противном случае серьезные конфликты неизбежны.

ВЕСЫ

Идеальный день для занятий спортом. На работе возможны проблемы, особенно в первой половине дня.

СКОРПИОН

Следует соблюдать осторожность во всем, что касается денег. Также звезды советуют не ждать у моря погоды и проявить инициативу на личном фронте.

СТРЕЛЕЦ

Перед вами откроются неожиданные карьерные перспективы. К обеду Стрельцы почувствуют нечеловеческую усталость, однако ближе к вечеру откроется второе дыхание.

КОЗЕРОГ

Звезды советуют рассчитывать свои силы и не переутомляться. Вторая половина дня будет сильно успешнее первой.

ВОДОЛЕЙ

Слушайте свою интуицию – сегодня она не подведет. Звезды рекомендуют тщательно выбирать слова в общении с родными и близкими людьми.

РЫБЫ

Максимально тихий и спокойный денек. К вечеру в вас проснется тяга к самокопанию, но она довольно быстро пройдет.

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