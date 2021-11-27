Власти Удмуртии не исключают усиления ковидных ограничений в регионе

Решение об ужесточении мер будет приниматься, в зависимости от эпидемической ситуации и темпов вакцинации Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Снижение темпов вакцинации в Удмуртии может повлечь за собой усиление ковидных ограничений, об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на Сергея Смирнова, руководителя администрации главы и правительства республики.

По его словам, в настоящее время темпы вакцинации составляют около 2 тыс. человек в сутки. По сравнению с темпами ноябрьских праздников, которые составляли 7-10 тыс. человек в сутки, это очень мало.

«Возможен возврат к старым ограничительным мерам и введение новых, если у нас будет расти заболеваемость, уменьшаться вакцинация. Тогда мы будем понимать, что мы не достигаем того уровня вакцинации, который нам необходимым, чтобы выработать коллективный иммунитет. Тогда мы будем принимать те меры, которые, прежде всего, обезопасят наших граждан и возможно станут побудительным мотивом для различных сфер бизнеса все-таки обратить внимание на то, вакцинирован или не вакцинирован у них персонал. И все-таки такую вакцинацию провести», – цитирует Сергея Смирнова издание.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо достичь показателя в 80% вакцинированных. Как подчеркнул руководителя администрации главы и правительства Удмуртии, это научно обоснованное необходимое количество людей. Однако в республике на текущий момент эта цифра составляет всего лишь порядка 65%.

«Чтобы республика Удмуртия была коллективно защищена, нам необходимо, чтобы у нас 80% было вакцинировано. Вот, собственно, к этой цифре мы стараемся быстрее дойти, чтобы меньше людей потерять. Все очень логично и просто», – говорит Сергей Смирнов.

Напомним, на утро 27 ноября 427 768 жителей региона получили второй компонент вакцины и 109 446 человек привились препаратом «Спутник Лайт», то есть всего вакцинацию завершили более 537 тыс. жителей.

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