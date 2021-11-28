Погода в Ижевске 28 ноября: небольшой снег и до -3

28 ноября ожидается снег
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Впереди — последний выходной, и в этот день еще многое можно успеть сделать. А «Комсомолка» расскажет вам, какая погода нас ждет сегодня.
По данным Удмуртского гидрометцентра, днем временами пройдет небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха составит -1…-3 градуса. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с.
Желаем вам хорошего дня!
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