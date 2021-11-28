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Общество28 ноября 2021 4:48

Погода в Ижевске 28 ноября: небольшой снег и до -3

Рассказываем о погоде на день
Анастасия Захарова
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28 ноября ожидается снег

28 ноября ожидается снег

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Впереди — последний выходной, и в этот день еще многое можно успеть сделать. А «Комсомолка» расскажет вам, какая погода нас ждет сегодня.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем временами пройдет небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха составит -1…-3 градуса. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с.

Желаем вам хорошего дня!

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