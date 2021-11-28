Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на финале Гран-при в Японии

Елизавета Туктамышева прошла в финал Гран-при по фигурному катанию. Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Уроженка Глазова фигуристка Елизавета Туктамышева прошла в финал Гран-при по фигурному катанию.

Вместе с ней выступят россиянки Камила Валиева, Анна Щербакова, Майя Хромых и Алена Косторная. Конкуренцию нашим соотечественницам составит японка Каори Сакамото.

Финал Гран-при состоится в японской Осаке 9-12 декабря.

Напомним, Елизавета Туктамышева стала второй на этапе Гран-при в Сочи. Она считает, что на результат повлияла болезнь.

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