Жительницу Удмуртии, задолжавшую 60 тысяч рублей по алиментам, приговорили к принудительным работам

Женщина задолжала 60 тысяч по алиментам Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жительницу Малопургинского района приговорили к пяти месяцам принудительных работ за долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

У женщины двое детей — 2008 и 2013 годов рождения. Она лишена родительских прав. Но при этом каждый месяц мать обязана выплачивать 1/4 своей зарплаты в качестве алиментов.

Но женщина не стала исполнять решение суда. Было возбуждено производство по по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ее привлекли к обязательным работам на срок 60 часов.

После этого мать не сделала выводов и не стала устраиваться на работу без уважительных причин. Было возбуждено дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ее приговорили к пяти месяцам обязательных работ. В зале суда мать направили в исправительный центр под конвоем.

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