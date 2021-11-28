Средства на содержание главного корпуса Оружейного завода выделят в Удмуртии

В 2018 году на главном корпусе Оружейного завода сгорел шпиль Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии выделят средства на текущее обслуживание здания главного корпуса Оружейного завода. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на председателя правительства республики Ярослава Семенова.

«Сейчас перед нами стоит задача – не допустить дальнейшее разрушение здания. Оно долгое время находилось без эксплуатации, не было теплового контура. По поручению Главы республики мы предусмотрим средства для обслуживания текущего содержания здания, чтобы потом не столкнуться с большим объемом работ. Например, нужно чистить кровлю от снега, иначе она может не выдержать такую нагрузку. Напомню, здание находится на балансе Национального музея Удмуртии», — прокомментировал Ярослав Семенов.

Он добавил, что концепцию использования объекта обсудят с общественностью и собственниками, которые находятся на территории. Напомним, Центр территориального развития Удмуртии разрабатывает ее с 2019 года. Предполагается, что в здании разместятся культурно-образовательный комплекс, музей, выставочное пространство и креативный кластер. Ознакомиться с проектом можно на сайте.

Сейчас на объекте проводит научные изыскания компания из Ростова. Они должны завершиться летом 2022 года.

Здание главного корпуса Оружейного завода уже давно находится в неудовлетворительном состоянии. А в 2018 году из-за пожара обрушился шпиль башни здания.

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