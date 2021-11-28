Платные парковки на 1500 мест планируют создать в Ижевске

Первые платные парковки могут появиться уже в 2022 году Фото: Ильяс Бекмансуров

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев презентовал проект «Единое парковочное пространство» перед депутатами Гордумы Ижевска, представителями Общественной палаты города и сотрудниками муниципалитета. Согласно проекту, в центре Ижевска появятся 1500 платных места для парковки автомобилей. Первые начнут создавать уже в 2022 году.

«Вопрос о создании единой системы, в которую включили бы все уличные парковки, обсуждается уже давно. Припаркованные на обочинах машины мешают, в том числе, и общественному транспорту, создают дискомфорт пешеходам и велосипедистам. Наша задача – разгрузить центр Ижевска и уменьшить число пробок на этих участках», — прокомментировал глава города.

Участники инвестиционного совета поддержали проект, но добавили, что нужно разработать систему льгот для инвалидов, многодетных семей и т.п. Предполагается, что оставить автомобиль на парковке можно бесплатно в течение первых 15 минут или на ночь. Дальше парковка обойдется в 30 рублей/час. Бесплатной предлагают сделать парковку для электромобилей, чтобы экологичный транспорт становился популярнее. Сейчас в городе их 77.

Оплата парковки будет производиться через мобильное приложение. Если деньги не перечислить вовремя, штраф составит 2000 рублей, при повторном нарушении — 3000.

Доходы от проекта в течение пяти лет могут составить 850 млн рублей. Их направят на развитие пешеходной и велосипедной сетей, парковки, благоустройство жилищной зоны и муниципальных стоянок.

Напомним, вопрос о создании платных парковок в центре поднимали в 2020 году. Предполагалось в пилотном режиме открыть четыре таких пространства.

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