Загранпаспорт с электронным носителем информации теперь можно оформить в МФЦ Удмуртии

Загранпаспорта с электронным носителем информации начнут выдавать в МФЦ Фото: Константин ИВШИН

В некоторых МФЦ теперь можно оформить загранпаспорт с электронным носителем информации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В Ижевске такие паспорта делают в МФЦ на ул. Молодежной, 103в и ул. Азина, 146а. В Глазове — на ул. Карла Маркса, 45, в Воткинске — на ул. Ленина, 4, в Сарапуле — на ул. Ленина, 6.

Загранпаспорта нового образца делают с помощью криптокабин, которые регистрируют и передают в МВД биометрические данные. Внутри кабины есть цифровая фотокамера, сканер отпечатков пальцев, считыватель штрих-кода и микросхем паспорта.

Забрать документ можно в том же МФЦ. Срок выдачи составляет 1 месяц при подаче заявления по месту жительства и 3 месяца, если гражданин не зарегистрирован в Удмуртии или имеет (имел) доступ к гостайне.

Пошлина составляет 1500 рублей для лиц младше 14 лет и 5000 рублей для лиц старше 14 лет.

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