Похитителя автомобильных дисков задержали в Ижевске

Злоумышленник украл автомобильные диски через забор Фото: Амир Закиров

Представитель магазина шин в Ижевске сообщил в полицию о краже двух автомобильных дисков со складской территории. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Злоумышленника установили и задержали в течение суток в результате оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что это 38-летний ранее судимый житель города. Он своровал диски через забор и передал их знакомому. Имущество изъято.

Мужчину допросили в качестве подозреваемого по делу, возбужденному по п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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