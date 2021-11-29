Похитителя автомобильных дисков задержали в Ижевске

Злоумышленник украл автомобильные диски через забор
Фото: Амир Закиров
Представитель магазина шин в Ижевске сообщил в полицию о краже двух автомобильных дисков со складской территории. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.
Злоумышленника установили и задержали в течение суток в результате оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что это 38-летний ранее судимый житель города. Он своровал диски через забор и передал их знакомому. Имущество изъято.
Мужчину допросили в качестве подозреваемого по делу, возбужденному по п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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