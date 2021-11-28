Три погибших и бревно, прошившее «Весту» насквозь: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Обзор ДТП в Удмуртии за неделю
Фото: Диля Ахмадишина
Каждую неделю «Комсомолка» рассказывает о самых страшных авариях за неделю. На этот раз в Удмуртии произошло много пугающих событий. Собрали главные из них.
Трое погибших и пострадавший ребенок
В аварии погибли трое и пострадал ребенок. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
27 ноября в Можгинском районе столкнулись легковушка и грузовик. В итоге погиб водитель легкового автомобиля и его пассажирка. Еще одна пассажирка скончалась в больнице.
В грузовике находились водитель и пятилетний мальчик. Оба получили травмы.
Опрокинувшаяся «Калина»
За рулем находился нетрезвый водитель. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
22 ноября в Увинском районе опрокинулась «Лада Калина». Ей управлял нетрезвый водитель. Он получил травмы.
Массовое ДТП с тремя пострадавшими
В одну аварию оказались вовлечены три автомобиля. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Еще одно ДТП произошло в Увинском районе 21 ноября. Все произошло из-за водителя «Лады Гранты», который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с «Тайгазом», а затем в аварию попал еще и «Фольксваген». В аварии пострадали трое.
Бревно, прошившее «Весту»
Бревно насквозь прошило автомобиль
В Воткинске произошло ДТП, напоминающее фильм «Пункт назначения». Из трактора выпало бревно и прошило насквозь «Ладу Весту». К счастью, никто не пострадал.
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