Три погибших и бревно, прошившее «Весту» насквозь: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Обзор ДТП в Удмуртии за неделю Фото: Диля Ахмадишина

Каждую неделю «Комсомолка» рассказывает о самых страшных авариях за неделю. На этот раз в Удмуртии произошло много пугающих событий. Собрали главные из них.

Трое погибших и пострадавший ребенок

В аварии погибли трое и пострадал ребенок. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

27 ноября в Можгинском районе столкнулись легковушка и грузовик. В итоге погиб водитель легкового автомобиля и его пассажирка. Еще одна пассажирка скончалась в больнице.

В грузовике находились водитель и пятилетний мальчик. Оба получили травмы.

Опрокинувшаяся «Калина»

За рулем находился нетрезвый водитель. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

22 ноября в Увинском районе опрокинулась «Лада Калина». Ей управлял нетрезвый водитель. Он получил травмы.

Массовое ДТП с тремя пострадавшими

В одну аварию оказались вовлечены три автомобиля. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Еще одно ДТП произошло в Увинском районе 21 ноября. Все произошло из-за водителя «Лады Гранты», который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с «Тайгазом», а затем в аварию попал еще и «Фольксваген». В аварии пострадали трое.

Бревно, прошившее «Весту»

Бревно насквозь прошило автомобиль

В Воткинске произошло ДТП, напоминающее фильм «Пункт назначения». Из трактора выпало бревно и прошило насквозь «Ладу Весту». К счастью, никто не пострадал.

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