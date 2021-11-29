Одинокий 88-летний мужчина погиб при пожаре в Ижевске

В качестве предварительной причины пожара указывается нарушение правил использования электрических приборов. Фото: СУ СКР по УР

В столице Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре 88-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, возгорание произошло накануне, 28 ноября ранним утром.

«По данным проверки, 28 ноября 2021 года около 6 час. произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Можарова в Ижевске. В огне погиб 88-летний хозяин домовладения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина проживал один. В качестве предварительной причины пожара указывается нарушение правил использования электрических приборов.

Осмотрено место происшествия, назначены медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Опрашиваются соседи погибшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося

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