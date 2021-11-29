Как заработать и на чем сэкономить к новогодним праздникам: финансовый консультант делится секретами

Финансовый консультант из Ижевска Вера Сизова. Фото: архив КП

Как не остаться без денег после нового года и найти новый источник дохода перед праздниками? Финансовый консультант из Ижевска Вера Сизова делится секретами, на чем сэкономить, как правильно распределить бюджет, когда лучше начать покупать подарки - и нужно ли? А также как составить бюджет на 2022 год?

На все вопросы отвечаем в новом выпуске подкаста от радио «КП — Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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