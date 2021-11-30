10 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

197 человек выздоровели. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 30 ноября в республике выявлен 240 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 13 детей и 38 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 10 смертей. Женщинам было 35, 64, 66, 69, 85, 92 года. Мужчинам - 61, 65, 68, 80 лет.

197 человек выздоровели, их выписали.

7 216 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 619 - в состоянии средней степени тяжести, 206 – в тяжелом состоянии.

Всего на 29 ноября в Удмуртии зарегистрировано 75 060 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 63 218 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 241 летальный исход.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 632 214 жителей Удмуртии. Из них 438 170 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 109 776 человек.

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