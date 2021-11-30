Елку на Центральной площади Ижевска откроют 17 декабря

В прошлом году главную елку города зажгли 19 декабря. Фото: Лада Иванова

Главную елку Ижевска на Центральной площади откроют 17 декабря в 17:00. Об этом в прямом эфире радио «КП – Ижевск» (107,6 FM) рассказала руководитель Центра активных коммуникаций Евгения Сундукова.

«[Запланировано] интересное интерактивное представление, которое в этом году связано и с концепцией ледового городка, и с концепцией открытия елки, и с теми элементами, которые на протяжении новогодних каникул будут нас сопровождать», – отметила она.

Открытие елок в районах Ижевска состоится 18 декабря в 16:00. Так, елки откроются в сквере Металлургов (Октябрьский район), сквере Оружейника Драгунова (Ленинский район), сквере Рябиновом (Индустриальный район), в парке Космонавтов (Индустриальный район) и на площади у ТРК «Столица» (Устиновский район).

Напомним, в прошлом году елку на Центральной площади зажгли 19 декабря.

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