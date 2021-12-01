Карта распространения коронавируса на 1 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 1 декабря коронавирусом заболели еще 215 жителей Удмуртии. 164 человека выздоровел, их выписали. 6 человек скончались. В числе заболевших 31 ребенок и 52 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб Удмуртии

Ижевск — 35 289 (+84 по отношению к утру 30 ноября)

Игринский район — 1 975 (+23)

Глазов — 3 272 (+18)

Увинский район — 2 611 (+13)

Воткинск — 3 973 (+12)

Красногорский район — 602 (+11)

Камбарский район — 765 (+9)

Воткинский район — 1 236 (+9)

Дебесский район — 505 (+7)

Граховский район — 492 (+4)

Кизнерский район — 679 (+4)

Можга — 3 601 (+4)

Сарапул — 2 748 (+3)

Балезинский район — 1 241 (+3)

Юкаменский район — 587 (+2)

Малопургинский район — 855 (+2)

Завьяловский район — 2 715 (+2)

Алнашский район — 1 004 (+2)

Вавожский район — 694 (+1)

Глазовский район — 613 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 944 (+1)

Шарканский район — 1 204

Можгинский район — 1 079

Сюмсинский район — 876

Сарапульский район — 727

Селтинский район — 701

Каракулинский район — 540

Ярский район — 484

Киясовский район — 479

Кезский район — 477

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