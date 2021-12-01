Карта распространения коронавируса на 1 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 1 декабря коронавирусом заболели еще 215 жителей Удмуртии. 164 человека выздоровел, их выписали. 6 человек скончались. В числе заболевших 31 ребенок и 52 человека старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб Удмуртии
Ижевск — 35 289 (+84 по отношению к утру 30 ноября)
Игринский район — 1 975 (+23)
Глазов — 3 272 (+18)
Увинский район — 2 611 (+13)
Воткинск — 3 973 (+12)
Красногорский район — 602 (+11)
Камбарский район — 765 (+9)
Воткинский район — 1 236 (+9)
Дебесский район — 505 (+7)
Граховский район — 492 (+4)
Кизнерский район — 679 (+4)
Можга — 3 601 (+4)
Сарапул — 2 748 (+3)
Балезинский район — 1 241 (+3)
Юкаменский район — 587 (+2)
Малопургинский район — 855 (+2)
Завьяловский район — 2 715 (+2)
Алнашский район — 1 004 (+2)
Вавожский район — 694 (+1)
Глазовский район — 613 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 944 (+1)
Шарканский район — 1 204
Можгинский район — 1 079
Сюмсинский район — 876
Сарапульский район — 727
Селтинский район — 701
Каракулинский район — 540
Ярский район — 484
Киясовский район — 479
Кезский район — 477
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Разноцветные змеи и улыбчивые эублефары: каких экзотических питомцев могут завести ижевчане
Жителя Ижевска осудили за изнасилование несовершеннолетней