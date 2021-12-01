Одно из кафе Ижевска предлагает своим посетителям зайти по поддельному QR-коду

«Сфотографируйте наш и проходите»: как общепит Ижевска обходит закон о QR-кодах. Фото: архив редакции

С 5 ноября в Удмуртии нельзя посещать места общественного питания без QR-кода о вакцинации против коронавирусной инфекции или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до посещения. Однако некоторые ижевские заведения общепита пытаются исхитриться и обойти это ограничение.

«Я пришла в одно из кафе Ижевска. Только у входа я поняла, что забыла сфотографировать свой QR-код на телефон. Сотрудники кафе не растерялись и предложили мне сфотографировать на телефон один из кодов, которые были распечатаны и прикреплены к двери», - сообщила наша читательница.

Мы решили проверить, так ли это на самом деле.

На двери кафе действительно висели распечатанные QR-коды. Официант подтвердил, что они предназначены для невакцинированных посетителей.

Коды для удобства разграничены по половому и возрастному признаку. Фото: Дарья Прозорова

На выбор предлагаются коды для мужчин и женщин разных возрастных категорий. Подобрав нужный код, фактически можно забыть про ограничения, введенные в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Наш журналист напомнил сотруднику, что за подделку QR-кодов предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ. Это подтвердили и в пресс-службе МВД по Удмуртии и Роспотребнадзора Удмуртии.

Официант же заявил, что ответственность лежит на использующих такой QR-код посетителях. О рисках, которым заведение подвергает своих клиентов, он ничего не сказал.

Отметим, что за покупку и использование поддельного QR-кода также предусмотрена уголовная ответственность. Людям, которые используют ненастоящие коды, полагается наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительные работы или арест до полугода. Однако основная ответственность все же лежит на тех, кто занимается их изготовлением и распространением.

В конце концов нам предложили поговорить с администратором. Женщина рассказала, что QR-коды на их двери висят не для использования, а служат лишь «примером», что полностью противоречило словам официанта и других посетителей данного заведения.

Напомним, ранее «Комсомолка» выяснила, как проверяют QR-коды в торговых центрах города.

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