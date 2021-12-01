Семейное образование: кому подойдет и какие сложности перехода

Руководитель Центра индивидуализации и тьюторства «Ребус» Наталья Дьяконова. Фото: архив КП

В чем сложность перехода на семейное образование. какие есть варианты семейного образования, как организовать процесс обучения и насколько он отличается от обычного школьного расписания?

Рассказывает руководитель Центра индивидуализации и тьюторства «Ребус» Наталья Дьяконова в новом выпуске подкаста от радио «КП» — Ижевск.

Послушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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