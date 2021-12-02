На форуме «Сделано в Удмуртии – 2021» представят промышленную ипотеку

Благодаря промышленной ипотеке инвестору не арендовать промплощадку, а приобрести ее на льготных условиях. Фото: pixabay.com

9 декабря в рамках форума «Сделано в Удмуртии – 2021» пройдет деловая программа для предпринимателей и инвесторов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в этот день бизнесу презентуют индустриальный парк, а также новый финансовый инструмент для инвесторов – промышленную ипотеку.

«Это совершенно новая для региона мера поддержки, которая позволит инвестору на льготных условиях получить в собственность промышленную площадку, а не арендовать ее. Ставка составит 7,5%, а при первоначальном взносе всего в 10% от общего объема инвестиций в проект, он получит возможность погасить основной долг в течение 10 лет. Мы одни из первых в России внедряем такой инструмент», рассказал первый заместитель председателя правительства УР Константин Сунцов.

Кроме того, в рамках деловой программы запланировано подписание соглашений о новых инвестпроектах, которые будут реализованы в регионе в ближайшие годы.

Напомним, в этом году форум «Сделано в Удмуртии пройдет в онлайн-формате с 6 по 10 декабря. В его рамках презентуют Календарь событийного туризма на 2022 год. Корпорация развития республики будет вести трансляции с форума на своем официальном сайте. В канун форума на сайте Корпорации появится новогодняя елка с подарками для бизнесменов, самозанятых и тех, кто только собирается заняться предпринимательской деятельностью. Ежедневно на елочных украшениях будут появляться по 4 выступления спикеров, а под елкой каждый из участников форума сможет найти бонусы от партнеров форума.

В числе спикеров форума: эксперт в системном развитии личности Ицхак Пинтосевич, управляющий партнер Newman Sport Владимир Волошин, и руководитель проекта «Вкусвилл. Практика» Евгения Щепина. Для самозанятых будет организована отдельная площадка, на которой выступят блогер из Удмуртии Вера Трефилова (Vera Wonderbera) и фотограф Александр Маерс.

Также в рамках форума пройдет региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Регистрация на форум «Сделано в Удмуртии - 2021» доступна по ссылке.

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