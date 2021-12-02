Карта распространения коронавируса на 2 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирусом заразились 106 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным регионального оперштаба, на утро 2 декабря коронавирусом заболели еще 198 жителей Удмуртии. 164 человека выздоровел, их выписали. 6 человек скончались. В числе заболевших 32 ребенка и 37 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: оперштаб Удмуртии
Ижевск — 35 395 (+106 по отношению к утру 1 декабря)
Глазов — 3 287 (+15)
Воткинск — 3 984 (+11)
Воткинский район — 1 247 (+11)
Каракулинский район — 549 (+9)
Увинский район — 2 617 (+6)
Сюмсинский район — 882 (+6)
Вавожский район — 699 (+5)
Кезский район — 481 (+4)
Балезинский район — 1 245 (+4)
Сарапул — 2 752 (+4)
Можга — 3 604 (+3)
Завьяловский район — 2 718 (+3)
Алнашский район — 1 006 (+2)
Игринский район — 1 977 (+2)
Селтинский район — 703 (+2)
Малопургинский район — 857 (+2)
Граховский район — 493 (+1)
Киясовский район — 480 (+1)
Юкаменский район — 588 (+1)
Шарканский район — 1 204
Можгинский район — 1 079
Якшур-Бодьинский район — 944
Камбарский район — 765
Сарапульский район — 727
Кизнерский район — 679
Глазовский район — 613
Красногорский район — 602
Дебесский район — 505
Ярский район — 484
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