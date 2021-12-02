Карта распространения коронавируса на 2 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирусом заразились 106 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба, на утро 2 декабря коронавирусом заболели еще 198 жителей Удмуртии. 164 человека выздоровел, их выписали. 6 человек скончались. В числе заболевших 32 ребенка и 37 человек старше 65 лет. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: оперштаб Удмуртии

Ижевск — 35 395 (+106 по отношению к утру 1 декабря)

Глазов — 3 287 (+15)

Воткинск — 3 984 (+11)

Воткинский район — 1 247 (+11)

Каракулинский район — 549 (+9)

Увинский район — 2 617 (+6)

Сюмсинский район — 882 (+6)

Вавожский район — 699 (+5)

Кезский район — 481 (+4)

Балезинский район — 1 245 (+4)

Сарапул — 2 752 (+4)

Можга — 3 604 (+3)

Завьяловский район — 2 718 (+3)

Алнашский район — 1 006 (+2)

Игринский район — 1 977 (+2)

Селтинский район — 703 (+2)

Малопургинский район — 857 (+2)

Граховский район — 493 (+1)

Киясовский район — 480 (+1)

Юкаменский район — 588 (+1)

Шарканский район — 1 204

Можгинский район — 1 079

Якшур-Бодьинский район — 944

Камбарский район — 765

Сарапульский район — 727

Кизнерский район — 679

Глазовский район — 613

Красногорский район — 602

Дебесский район — 505

Ярский район — 484

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