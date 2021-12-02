3 декабря в колонии для несовершеннолетних в Удмуртии заиграет радио

Константин Бобылев, член правления Благотворительного Фонда просвещения «Вера», и протоиерей Роман Воскресенских, руководитель информационного отдела Ижевской и Удмуртской епархии. Фото: архив КП

3-го декабря в стенах колонии для несовершеннолетних зазвучит радио. Кто проявил инициативу, какие программы услышат воспитанники, почему станция будет интересна и в чем ее особенности - в новом выпуске нашего подкаста.

Подробности об изменениях в колонии рассказали Константин Бобылев, член правления Благотворительного Фонда просвещения «Вера», и протоиерей Роман Воскресенских, руководитель информационного отдела Ижевской и Удмуртской епархии.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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