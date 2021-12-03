«Возможность перевести дух»: как Елизавета Туктамышева отреагировала на перенос финала Гран-при

Фигуристка расстроена отменой соревнований, но нашла в ситуации свои положительные стороны Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Уроженке Удмуртии Елизавете Туктамышевой пришлось отложить визит в Японию в связи с переносом соревнований, запланированных на 9–12 декабря в Осаке, об этом фигуристка написала в своем «Инстаграме».

«Через пару дней мы должны были вылетать в Японию. Обидно, что отменен финал Гран-при. И потому что финал, и потому что люблю поездки в эту страну. Но буду это расценивать как возможность перевести дух», – пишет спортсменка.

В комментариях подписчики отметили, что это дополнительный шанс лучше подготовиться к Чемпионату России и пожелали Елизавете Туктамышевой удачи.

Федерация фигурного катания на коньках России пояснила на официальном сайте, почему перенеслись соревнования. Неприятную новость сообщила Японская федерация конькобежного спорта: Гран-при по фигурному катанию 2021 года не может быть проведен в запланированные сроки из-за сложной эпидемической ситуации. Сейчас решение ищут, но уже точно известно, что соревнования пройдут не в декабре.

Напомним, Елизавета Туктамышева прошла в финал Гран-при по фигурному катанию в конце ноября. Всего в финале должны были принять участие 39 российских фигуристов, из них – 16 взрослых спортсменов и 23 юниора.

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