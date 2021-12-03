В поджоге дома бывшей жены подозревают 47-летнего жителя Удмуртии

Мужчина проник в дом и поджег обои. Фото: pixabay.com

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего неработающего, ранее судимого жителя Можгинского района. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, установлена его причастность к совершению поджога в доме бывшей жены.

«По версии следствия, подозреваемый проник в дом, принадлежавший его бывшей жене, поджег обои в одной из комнат, после чего скрылся с места происшествия. Ущерб составил более 500 000 рублей», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Подозреваемого поместили в СИЗО. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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