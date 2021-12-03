Гороскоп на 4 декабря 2021 года: Скорпионам пора «обнулиться», а Водолеям – научиться чему-то новому

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ОВЕН
Хороший день в финансовом отношении. Звезды советуют провести выходной в компании друзей.
ТЕЛЕЦ
К вам будут прислушиваться чаще, чем обычно, поэтому стоит следить за языком. В целом день неплохой.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас ожидает весьма разнообразный день. Будут и яркие победы, и чувствительные поражения. Эту субботу вы запомните надолго.
РАК
Прислушивайтесь к советам окружающих и не отказывайтесь от помощи. В одиночку вы сегодня не справитесь.
ЛЕВ
Звезды советуют перейти от слов к действиям. Сегодня лучший день для этого.
ДЕВА
Утром вы почувствуете себя одинокими, однако к обеду это пройдет. А вечер и вовсе будет незабываемым.
ВЕСЫ
Вас ожидает непростой день. Иногда даже для достижения минимального результата придется прыгнуть выше головы. Звезды не сомневаются, что вы справитесь.
СКОРПИОН
Хороший день, чтобы «обнулиться» и начать все с чистого листа. Это касается всех сфер вашей жизни.
СТРЕЛЕЦ
Не обращайте внимания на критику окружающих – они просто вам завидуют.
КОЗЕРОГ
День переживаний и тягостных раздумий. Звезды советует этим не увлекаться.
ВОДОЛЕЙ
Хороший день, чтобы научиться чему-то новому. С утра настроение будет не очень, но уже к обеду ситуация кардинально изменится.
РЫБЫ
Не нервничайте по пустякам и не ищите скрытый смысл там, где его нет. Если вы будете следовать этим правилам, то вас ждет великолепный день.
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