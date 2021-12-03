«Открытая власть» на радио «КП–Ижевск»: что будет с кинотеатром «Аврора» и планируется ли обновление автопарка

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Фото: Амир Закиров

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отвечает на вопросы жителей столицы Удмуртии. Из нашего подкаста вы узнаете, когда планируется обновить автопарк, какая судьба ждет кинотеатр «Аврора», кто отвечает за уборку льда на остановках и в парках, сколько машин чистят снег в Ижевске, а также когда продолжится ремонт скверов.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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